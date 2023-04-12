اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:42 م
أكرم القصاص
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إندونيسيا: مصرع ضابط وإصابة 4 آخرين خلال محاولة مسلحين محتجزين الهرب

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:05 م
إندونيسيا: مصرع ضابط وإصابة 4 آخرين خلال محاولة مسلحين محتجزين الهرب الشرطة الإندونيسية
أ ش أ

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أعلنت السلطات في إندونيسيا اليوم /الأربعاء/ مصرع ضابط وإصابة أربعة آخرين خلال محاولة عدد من المسلحين الهرب من مركز احتجاز للمهاجرين بالعاصمة جاكرتا.


وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن ثلاثة مسلحين أوزبيكيين طعنوا ضابطا وأصابوا أربعة آخرين خلال محاولتهم الهرب من مقر احتجازهم، مضيفة أنه تم القبض على اثنين منهم فيما لقي الأخير مصرعه غرقا في قناة خلال مطاردة أفراد الشرطة له. 


ويعتقد أن المسلحين ينتمون إلى "كتيبة التوحيد والجهاد" التابعة لتنظيم "القاعدة" وتم القبض عليهم وفق معلومات من سلطات الأمن الأوزبيكية. 


كما أوضح مسؤول أن المحتجزين حاولوا الهرب بسبب مخاوف من ترحيلهم إلى وطنهم أوزباكستان بعدما زارهم ضباط قنصليون من السفارة. 


جاكرتا

إندونيسيا

الشرطة الإندونيسية

القاعدة



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