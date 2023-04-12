إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، نظرا للظروف الجوية الغير مستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وشهدت شمال سيناء اليوم سقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة على معظم مناطقها ، بعد تعرض مناطق شمال سيناء الساحلية لهطول أمطار ثلجية بغزارة ليلة أمس، وسبقها سقوط أمطار وتساقط حبات البرد مكونة أكوام من الثلوج بمناطق وسط سيناء والشيخ زويد ورفح، وجريان السيول بوديان مناطق الحسنة ونخل بشكل محدود وتجمع مياه الأمطار بكميات فى المناطق المنخفضة.

واعلنت محافظة شمال سيناء انه قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.