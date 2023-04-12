اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:04 م
إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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أصيب 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل وملاكى أعلى الطريق فى منشأة القناطر وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى منشأة القناطر بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.


أمن الجيزة

اخبار الحوادث

منشأة القناطر

حادث مرورى



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