اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:03 م
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إصابة 6 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:05 م
إصابة 6 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى مدينة 6 أكتوبر حادث سير _ أرشيفية
عبد الرحمن سيد _ أحمد إسماعيل

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أصيب 6 عمال بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطريق في مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر  ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

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