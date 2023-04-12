إصابة 6 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى مدينة 6 أكتوبر

عبد الرحمن سيد _ أحمد إسماعيل

أصيب 6 عمال بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطريق في مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.