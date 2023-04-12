إصابة 6 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى مدينة 6 أكتوبر

أصيب 6 عمال بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطريق في مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.
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