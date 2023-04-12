إصابة 6 إثر حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 6 أشخاص باصابات متفرقة، إثر انقلاب ميكروباص في ترعة أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص في ترعة بقرية شبرا النملة مركز طنطا.



انتقلت قوة وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص في ترعة وإصابة 6 أشخاص باصابات متفرقة، تم اخلاء المصابين ونقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة







