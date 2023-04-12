اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 إثر حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة بالغربية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:29 ص
إصابة 6 إثر حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص باصابات متفرقة، إثر انقلاب ميكروباص في ترعة أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص في ترعة بقرية شبرا النملة مركز طنطا.

انتقلت قوة وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص في ترعة وإصابة 6 أشخاص باصابات متفرقة، تم اخلاء المصابين ونقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة



 


محافظة الغربية

طنطا

حادث

اخبار الحوادث

قرية شبرا النملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة