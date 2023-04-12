إصابة 5 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

أصيب طالب وموظف فى حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع ، أمام قرية البيهو شمال المنيا.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم تروسيكل بعربة كاروا بالطريق الزراعى أمام قرية البيهو شمال المنيا، بسبب التخطى الخاطئ.
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من علاء الدين الشامى هاشم 50 سنة، موظف، ويوسف شعبان قاسم 15 سنة، طالب ومقيمان قرية البيهو بمركز سمالوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى العلاج.
كما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بدون لوحات أمام قرية كوم اللوف بمركز سمالوط شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة.
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من حنا حلمى شخلول46 سنة، وحمادة سامى فتحي، 32 سنة، مقيمان بمركز سمالوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.
وتلقت أجهزة أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى القديم ، جنوب كمين البرشا، بمركز ملوى بسبب السرعة الزائدة.
وأسفر الحادث عن إصابة شخص مقيم بمركز ملوى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة