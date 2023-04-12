إصابة 5 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من علاء الدين الشامى هاشم 50 سنة، موظف، ويوسف شعبان قاسم 15 سنة، طالب ومقيمان قرية البيهو بمركز سمالوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى العلاج.

كما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بدون لوحات أمام قرية كوم اللوف بمركز سمالوط شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من حنا حلمى شخلول46 سنة، وحمادة سامى فتحي، 32 سنة، مقيمان بمركز سمالوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.