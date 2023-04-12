إصابة شخصين في حادثين بالعجوزة والبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة به، بمنطقة المهندسين في العجوزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اصطدام سيارة بأحد الأشخاص، في المهندسين بالعجوزة.

بإجراء التحريات تبين أن سيارة ملاكي صدمت شخصا بشارع أحمد عرابي، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، مصابا بعدة جروح وكدمات.

تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

كما أصيب شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق المريوطية في البدرشين، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.