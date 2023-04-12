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إصابة سيدة وشاب فى مشاجرة ببنى سويف

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:22 ص
إصابة سيدة وشاب فى مشاجرة ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب سيدة وشاب، بجروح وكدمات، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بقرية أطواب شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
ونقلت سيارتين اسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إثنين بهما اصابات كدمات وجروح إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.
 
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى: " س. ع. م" 58 سنة، مصاب جروح قطعية مع كسر بالذراع الأيسر، و" ا . ص . ش" 22 سنة، طالب، مقيم قرية أطواب بمركز الواسطى شمال بني سويف، مصاب جروح قطعية بالوجه والجسم، وجاري تلقيهم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.
 
 

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