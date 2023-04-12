إزالة آثار تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن وطرق وميادين الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأربعاء جهود الأجهزة التنفيذية في كافة مراكز ومدن المحافظة ،إجراءات إزالة آثار تجمعات مياه الأمطار من الطرق الفرعية بعد الانتهاء و تأكيد السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية، لمواجهة سقوط الأمطار التى تعرضت لها المحافظة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وشدد على عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار حال وجودها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وتلقت الشبكة الوطنية بالمحافظة عدد بلاغات من المواطنين بحى أول بوجود تجمعات لمياه الأمطار ،وأفاد رئيس الحى ، بأنه تم رفع مياه الأمطار بعدة أماكن بنطاق الحى بطريق كارفور ، كما تم رفع المياه بكوبرى الجلاء وأمام مركز السبع بنات الطبى بشارع محمد على، ومازال العمل مستمر بنطاق الحى.

وقال رئيس حى ثان انه يوجود تجمعات لمياه الأمطار ، وتم التنسيق مع رئيس الحى لسرعة التعامل مع كافة البلاغات والعمل على سرعة الاستجابة ،وافاد رئيس الحى بأنه جارى شفط مياه الأمطار من الطريق الدائرى ، كما تم رفع المياه من تقاطع شارع شبين الكوم ،ومازال العمل مستمر بكافة المناطق المضارة بالامطار داخل نطاق الحى.

كما أفاد رئيس حى ثالث، أن معدات الحى تواجدت في مناطق تمركزها طبقاً للخطة الموضوعة، وأماكن تجمعات المياه ، كما تم تفريغ الأبيار الموجودة على الطريق الدائرى ، ومازال العمل مستمر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القصاصين، باستمرار شفط مياه الأمطار المتجمعة، من أمام مواقف السيارات ومرفق إسعاف القصاصين وأمام مجلس المدينة و نزلة الكوبرى الملاحى بالمدينة وباقى تجمعات مياه الامطار.

وفى سياق متصل، قام مركز ومدينة التل الكبير، بسحب مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة التل الكبير والقرى، لتسيير الحركة المرورية، كما رفع مركز ومدينة أبوصوير تجمعات المياه بعدة مناطق مختلفة بقرية السبع أبار شرقية وقرية المنايف ومازال العمل مستمر.

وأفاد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بأنه جارى استمرار أعمال شفط مياه الأمطار على الطريق السريع الاسماعيليه بورسعيد أمام الفرقة 18 نطاق قرية الرياح.

وأفاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بأنه تم الانتهاء من رفع المياه من أمام السنترال الكبير، كما تم رفع المياه بنطاق قرية نفيشة ، ومازال العمل مستمر.

كما شاركت إدارة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى منذ الساعات الأولى من سقوط الأمطار فى التعاون والتنسيق مع كافة الوحدات المحلية فى رفع وإزالة تجمعات الأمطار.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة كافة البلاغات والتحرك بشكل سريع خلال الفترة القادمة، لحين تحسين الأحوال الجوية واستمرار نشر فرق الطوارئ بأنحاء المحافظة.