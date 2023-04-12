اليوم السابع
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إجراء تحليل DNA لكشف هوية جثة عثر عليها داخل شنطة بقنا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:59 م
إجراء تحليل DNA لكشف هوية جثة عثر عليها داخل شنطة بقنا تحليل DNA - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قررت جهات التحقيق بنجع حمادي شمال، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، عثر عليها داخل شنطة سفر، ملقاة فى ترعة، بقرية بهجورة، بمركز نجع حمادى، شمالى محافظة قنا، وإجراء تحليل DNA لكشف هويتها.

 

وكان اللواء مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على جثة شاب متحللة داخل شنطة سفر ملقاة فى ترعة فى نجع حمادى.

 

وتبين العثور على جثة شاب متحللة ومجهولة الهوية، فى الثلاثينات داخل شنطة سفر، وملقاة فى ترعة فى بهجورة.

 

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


جثة نجع حمادي

شنطة سفر

محافظة قنا

اخبار قنا



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