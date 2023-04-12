أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد واضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتنا بورسعيد وبورفؤاد اليوم، الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة وسط سماء ملبدة بالغيوم وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ما أدى تكدس سير السيارات بالشوارع والميادين أثناء أوقات الذروة.

ومن جانبها أكدت مصادر ملاحية بـ هيئة قناة السويس ، انتظام عبور القوافل القادمة من الشمال إلى الجنوب رغم سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد كماشهد البحر الأبيض المتوسط ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف فضلاً عن سرعة الرياح التى بلغت 60 كم فى الساعة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد اليوم الأربعاء، بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 أمتار.

ومن جانبها كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى غدا الخميس على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من الجمعة المقبل 14 أبريل، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل مع يوم الجمعة العظمى على القاهرة على سبيل المثال 25 درجة.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، كما تتأثر البلاد بنشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من (3:2.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".