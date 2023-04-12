أشهر القضاة.. المستشار فاروق سيف النصر تولى منصب وزير العدل 17 سنة

كتبت أمنية الموجى

المستشار فاروق سيف النصر شيخ شيوخ القضاة وأبرز وزراء العدل المتعاقبين الذين تركوا بصمات فى مجال عملهم الوزارى صاحب أطول فترة وزارية بتاريخ وزارة العدل الذى تولي مسئولية الوزارة عام 1987 وتركها عام 2004 قرابة 17 عامًا، حيث أثرى الفكر التشريعى بعلمه الغزير وشارك فى إعداد العديد من التشريعات التى صدرت خلال العقود الماضية وله إسهاماته الواضحة فى العمل القضائى.

ويعد سيف النصر من الشخصيات البارزة فى تاريخ ‏القضاء المصرى، حيث أمضى الراحل ما يقرب من 60 عاما فى خدمة ‏القضاء، منذ بداية عمله فى النيابة العامة عام 1944 حتي عام 2004 وزيرا للعدل ضمن حكومة الدكتور «عاطف عبيد».‏

ويعد المستشار فاروق سيف النصر من مواليد 14 ديسمبر 1922، حصل على ليسانس الحقوق 1943، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1944، وعين قاضيا عام 1953، ثم رئيسا بالمحاكم الابتدائية عام 1961، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف عام 1968، ثم محاميا عاما عام 1970، ثم مستشارا بمحاكم استئناف القاهرة عام 1972.

عُين مستشارا بمحكمة النقض عام 1974، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1979، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا منذ عام 1982 وحتى عام 1983، وعين وزيرا للعدل فى 7 أكتوبر 1987 وحتى 30 يونيو 2004، وسبق للمستشار فاروق سيف النصر أن عمل مستشارا لمجلس الوزراء الليبى ومستشارا بمحكمة التمييز الكويتية، وتوفي المستشار فاروق سيف النصر في ديسمبر 2009 بعد صراع طويل مع المرض.