أسعار السبائك الذهب اليوم فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6225 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12450 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 24900 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49800 جنيه وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 77485 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب في البورصة العالمية شهدت شهدت أسعار الذهب عودة للارتفاع خلال تداولات أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن عانت من انخفاض بنسبة تصل إلى 1% تقريباً أمس في المعاملات الفورية، يأتي تعافي الأسعار اليوم في ظل تراجع مستويات الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية غداً الأربعاء، وفق جولد بيليون، وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6% منذ بداية جلسة اليوم ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2002.39 دولار للأونصة.

ويحاول المعدن النفيس العودة للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2023.07 دولار للأونصة، وبالنسبة للدولار فقد شهد انخفاض اليوم بنسبة 0.3% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد تسجيله أفضل ارتفاع منذ بداية الشهر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.5% وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 102.46.