أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس تكرم الشيخ أسامة الأزهرى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس بقاعة الإحتفالات الكبرى لقاء مفتوحا مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف حاور خلالها الطلاب حول " الإسلام وقضايا العصر".

جاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وإشراف الدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر والدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور 400 طالب وطالبة من أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وخالد سويلم أمين عام الجامعة و شريف فاروق أمين عام الجامعة المساعد ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

واستهل الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة الكلمات الافتتاحية مُرحباً بفضيلة الشيخ أسامة الأزهرى واصفاً أسلوبه بالسهولة والسلاسة وسعة الصدر مما يجعل محاضرته أقرب لجيل الشباب الذى يحتاج إلى هذه اللغة فى الحوار؛ لافتاً إلى أن الجامعة تتشرف باستضافة فضيلته للعام الثانى على التوالى خلال شهر رمضان المبارك.

ثم قدم الدكتور ناصر مندور درع أسرة طلاب من أجل مصر لـ"الأزهرى" تقديراً لدورة الرائد فى نشر وترسيخ الفكر المُعتدل لدى الشباب.

فيما حرص فضيلة الشيخ على تقديم الشكر الى رئيس الجامعة مُشيداً بحسن الإستقبال وحفاوته، مُثمناً جهود جميع القائمين على تنظيم الندوة وعلى رأسهم الدكتور محمد عبد النعيم والدكتور محمد غنيم.

وانتقل "الأزهرى" إلى موضوع الندوة وهو "الإسلام وقضايا العصر" مشيرًا إلى أنه عنوان واسع المجال يحتاج إلى العديد من الندوات لتناوله ، مواضحاً أنه خلال زيارته لدول كثيره العام الماضى وجد مجموعه من القضايا والإشكاليات التى تواجه الدول العربية وأولها التعليم متناولاً وضع التعليم الجامعي وقبل الجامعي فى هذة الدول، مضيفًا أننا نواجه مجموعة من التحديات والقضايا وهى الإلحاد، التنمر ، التحرش ، الإدمان، الطلاق ، المثلية، والاستهلاك المفرط وانعدام الثقة في النفس والآخرين ،مؤكداً أن العلم والعلماء قادرون على وضع حلول علمية منهجية لكافة مشكلات المجتمع ، لافتاً إلى أن إنخفاض مستوى التعليم يُبرز مشكلات المجتمع ويُفتت قيمه السلوكية ، مُستعيناً بآيات من القرآن الكريم ذُكر فيها فضل العلم، والتى تجاوزت الـ700 موضع.

وطالب "الأزهرى" الطلاب بالمُداومة على التحصيل العلمي مؤكدًا أن التعليم هو الخط الرابط بين جميع الإشكاليات التى نواجهها، مضيفًا أن "القاهرة" على مر العصور كانت قبله للعلم ومصدر التنوير للتعليم الصحيح.

كما دعى فضيلة الشيخ الطلاب إلى قرأة كتاب العالم المصرى الجليل الدكتور أحمد زويل " عصر العلم " مُعلناً أن العلم هو العلاج الجذرى لكافة الإشكاليات المجتمعية .

وفى نهاية الندوة حرص طلاب أسرة من أجل مصر على إلتقاط الصور التذكارية مع الدكتور أسامة الأزهري والقيادات الجامعية.

جاءت الندوة بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر الطالب محمد شريف وقدمت الندوة الطالبة دنيا رضوان كلية الآداب والعلوم الإنسانية.