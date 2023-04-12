أستاذ إعلام: إنتاج المتحدة لمسلسلات الـ 15 حلقة يواكب الاتجاه العالمى

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمانى عزت الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، أن اتجاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة خلال شهر رمضان، أمر ايجابى ويواكب اتجاه الدراما على مستوى العالم ودراما المنصات، وتمكنت من جذب الجمهور لانتظار ما سيحدث فى المسلسل الذى يتابعه خاصة لقصر مدة إذاعة المسلسل، وحققت جذب للمشاهد والتشوق للمتابعة.

وأضافت الدكتورة أمانى عزت فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن دراما مسلسلات الـ 15 حلقة تميزت بالبعد عن الحشو والتطويل فى الأحداث وغيرت من تكنيك الكتابة وجعلت السرد التصاعدى مهم وصولا لذروة الأحداث ثم النزول مرة أخرى لكشف الحقائق أمام المشاهد والجمهور لتفهم الحلول ، مشيدة باتجاه الشركة المتحدة بإنتاج المسلسلات الـ 10 و 15 حلقة والبعد عن الدراما الطويلة الـ30 حلقة وهذا غير أسلوب الكتابة واصبح تشويقى أكثر.

وأشادت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، بوجود بعض الممثلين القدامى أساتذة التمثيل وظهورهم مرة أخرى يمنح ثقل عند ظهورها على الشاشة فى مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية.