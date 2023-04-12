أخبار مصر.. مجلس النواب يقر حق أبناء المصرية فى الحصول على الجنسية أسوة بالأب

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وفقا لأحكام الدستور، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنه 1975 فى بنديها أولا وثالثا، بما يسمح لأبناء المصرية الحق فى الحصول على الجنسية المصرية، أسوة بحق الرجل فى هذا الصدد.

وتسمح المادة (4) فى تعديلاتها، لمن ولد فى مصر لأم من أصل مصرى الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد فى مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبى المقرر قانوناً.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد القمح ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

"التموين" تعلن إصدار بطاقة السجل التجارى الرقمية لأول مرة فى مصر

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية بهدف إصدار لأول مرة في مصر السجل التجاري الرقمى، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي ورشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي وملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتيسير الحصول على خدمات السجل التجاري المتميزة في إطار خطة وزارة التموين لاستكمال ميكنة كافة الخدمات المتاحة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق "السجل التجاري الرقمي" ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة ، وذلك تزامنا مع حالة من التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سيطرة السحب الرعدية علي شمال البلاد خلال فترة الليل يصاحبها سقوط الأمطار علي معظم الأنحاء من السواحل الشمالية الي الدلتا مرورا بالقاهرة وسيناء.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى انخفاض ملحوظ وكبير في درجة الحرارة العظمي والصغري المتوقعة غدا علي القاهرة لتكون العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

توقف حركة الملاحة فى ميناء الصيد والبحر المتوسط بكفر الشيخ لارتفاع الأمواج

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لهبوب الرياح، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، اليوم الأربعاء، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

مدبولى يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وحداتهم ببدر

فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بنسيجيه الإسلامي والقبطي، بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معتبراً أن تلاحم أعياد الإخوة الأقباط مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر يمثلُ دلالة مهمة على تنوع نسيجها الوطني، الذي كان دوماً سر تفرد مصر عبر العصور ومصدراً لقوتها وعظمتها، داعياً المولى عز وجل أن يديم على المصريين فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة، وعلى الوطن بنعم الخير والسلام والرخاء.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، مع المواطنين بالحي، والحوار المفتوح الذي أجراه الرئيس مع أهالي "الأسمرات"، وتطرق إلى العديد من الرسائل المرتبطة بالجهود التي تقوم بها الدولة، والتحديات التي تسعى لتجاوزها لاستمرار عملية البناء والتنمية.

السعودية تفتح باب الحجوزات لأداء مناسك العمرة لشهر شوال عبر منصة "نسك"

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة في شهر شوال المقبل وذلك عبر تطبيق "نسك".وذكرت الوزارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شوال لتكون عمرتك سهلة وميسرة، بادر بحجز موعدك عبر تطبيق نسك".

وتعد "منصة نسك" المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق، وهناك قرابة 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.