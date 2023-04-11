"FBI" يحذر من عواقب استخدام محطات شحن الهواتف في الأماكن العامة

كتبت: نهال أبو السعود

يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من استخدام محطات شحن الهواتف العامة، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد في أماكن مثل المطارات ومراكز التسوق في الولايات المتحدة.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المشكلة هي أن المتسللين وجدوا طريقة لإدخال البرامج الضارة والبرامج الأخرى على الأجهزة من خلال المحطات العامة.

وقال حساب على تويتر تابع لمكتب الـ FBI في دنفر: "تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق .. اكتشفنا ان الفاعلون وجدوا طرقًا لاستخدام منافذ USB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة .. احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدم مقبسًا كهربائيًا بدلاً من ذلك. "

وفقا لواشنطن بوست، يعكس التحذير على وسائل التواصل الاجتماعي التوجيه الذي يقدمه المكتب على موقعه على الإنترنت، وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن لا شيء يثير التحذير على وسائل التواصل الاجتماعي وأنه كان مجرد إعلان للخدمة العامة.

كما تحذر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من استخدامها على موقعها على الإنترنت ، قائلة إن المتسللين قادرون على تحميل برامج ضارة على منافذ USB ، مما يمنحهم القدرة على الوصول "بشكل ضار" إلى الأجهزة.

قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية: "إذا كانت بطاريتك تنفد ، فكن على دراية بأن تشغيل جهازك الإلكتروني في محطات شحن بمنافذ USB مجانية ، مثل تلك الموجودة بالقرب من بوابات المطار ، في الفنادق والمواقع الأخرى الملائمة للسفر ، قد يكون له عواقب وخيمة يمكن أن تصبح ضحية وهو أسلوب جديد للسرقة الإلكترونية."

وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه البرامج الضارة يمكن أن تمنح المجرمين الوصول إلى البيانات الشخصية وكلمات المرور، والتي يمكنهم استخدامها أو بيعها إلى جهات فاعلة أخرى، وتقترح بدلاً من استخدام محطات شحن USB العامة استخدام شاحن محمول أو استخدام منفذ طاقة تيار متردد أو شراء كابل شحن فقط ، والذي لا يسمح بنقل المعلومات أثناء استخدامه.