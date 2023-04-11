وأوضح بكر بن حامد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن عدد مواقع تعبئة الحافظات يبلغ (8) مواقع، و3 مراكز لتبريد عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، التي تُوزع مبردةً للمصلين والزائرين عبر الحقائب المحمولة، وتنقل عبر 80 عربة يدوية، و20 عربة كهربائية لتوزيع الماء داخل أروقة المسجد النبوي، بالإضافة إلى 10 مقطورات أخرى تنقل الحافظات لإعادة تنظيفها وتعقيمها 3 مرات يوميًّا ثم إعادة تعبئتها.

وأشار إلى أن إدارة السقيا تهتم بالإشراف المباشر على نقل زمزم من مكة المكرمة إلى المسجد النبوي عبر ناقلات معدة ومهيأة لهذا الغرض، تتسع الناقلة الواحدة لعشرين طنًّا من الماء، ويتم العمل على تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر من قبل مراقبي السقيا، عبر نموذج وبرنامج خاص لغسيل الناقلات، وبعد الانتهاء من الغسيل والتعقيم وقبل إرسال الناقلة إلى مكة المكرمة يقوم المراقب الخاص بإغلاق الأقفال العلوية والسفلية وتسليم المفتاح لمدير إدارة السقيا، ثم تعبئتها في مكة بدرجات عالية من الحرفية والدقة، وبعد وصولها إلى المدينة المنورة يقوم المراقب بفتح القفل السفلي الخاص بالتفريغ وأخذ عينة وإرسالها إلى المختبر؛ للتأكد من سلامة الماء، ومن ثم يقوم فني المختبر بعمل فحص كيميائي وتقرير بيولوجي وإرساله لإدارة السقيا يوميًّا.