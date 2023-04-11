"يا مسافر برا".. إزاى تطلع شهادة تحركات بخطوات بسيطة

كتب إيهاب المهندس

يحتاج المسافرون لبعض الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي لاستخراج شهادة تحركات، وشهادة التحركات هي ورقة توضح تحركات طالبها في الخارج خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فترة دخوله وخروجه عبر المنافذ البرية والجوية، ويوضح بها التاريخ.

ويمكن لطالب شهادة التحركات أن يحصل عليها بسهولة، فأجهزة وزارة الداخلية حريصة على تطوير خدماتها المتقدمة للمواطنين، وسعيها الهائل في التحول الرقمي جعلها تقدم خدماتها بكل يسر للتخفيف عن المواطنين، وفى السطور التالية نرصد خطوات استخراج شهادة تحركات من المنزل:

1 / الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg.

2 / إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة "تسجيل دخول"، وبعدها اختيار ـ إنشاء حساب جديد ـ ، وبعد ذلك إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المتاحة.

3 / الدخول فى خانة الخدمات الإلكترونية.

4 / تقدم الداخلية خدمة استخراج "شهادة التحركات" والتي تفيد تحركات الشخص داخل وخارج مصر خلال فترة محددة، ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

5 / يمكن الاستفادة بالخدمة عبر تسجيل الدخول، وملء طلب شهادة التحركات، ودفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام.

6 / يكون استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.