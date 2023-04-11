وفاة طبيب امتياز بعد أيام من تخرجه بقنا

قنا صابر سعيد

توفى طبيب امتياز بجامعة جنوب الوادى فى محافظة قنا، بأزمة قلبية مفاجئة وذلك بعد أيام من تخرجه في كلية الطب البشرى بجامعة جنوب.

وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وزملاء الطبيب الراحل على نصحى، طبيب امتياز وخريج جامعة جنوب الوادى، وتداول عدد منهم منشوره على الفيس بوك "قد صرت طبيبًا يا بشر ما خاب رجاء ليالينا، وترحم على والده ودعا لوالدته بطول العمر".

قال أحد زملاء الطبيب، إنهم شعروا بحزن شديد عند سماعهم خبر وفاة زميلهم لاسيما أنه كان يتمتع به بحسن الخلق، والطيبة والشهامة وحب الناس، مقدما العزاء لأسرة الفقيد.

ونعى اتحاد طلاب كلية الطب بقنا زميلهم جاء نصه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. زميلنا بالفرقة التاسعة توفاه الله اليوم، حيث تم تخرجه من كلية الطب الشهر السابق.. هذه هى الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا.. فاللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيـرًا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار".