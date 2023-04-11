اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:29 ص
أكرم القصاص
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وزير الطاقة البريطاني يدعو كوريا الجنوبية للعمل المشترك بقطاع الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:00 ص
وزير الطاقة البريطاني يدعو كوريا الجنوبية للعمل المشترك بقطاع الطاقة المتجددة جرانت شابس
ا ش ا

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صرح وزير الطاقة البريطاني جرانت شابس، الاثنين بأن المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية يمكنهما العمل معا لانشاء قوة آمنة ونظيفة وموثوقة لتحقيق أمن الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
 
وقال الوزير البريطاني -في كلمة خلال تواجده في سول لحضور ندوة صناعة الرياح البحرية في اتحاد الصناعات الكورية وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "فيما يتعلق بانتقال الطاقة لدينا، يمكننا إنشاء القوة الآمنة والنظيفة والموثوقة التي يحتاجها اقتصادانا للنمو من خلال إطار العمل بين المملكة المتحدة وكوريا الذي تم توقيعه في يونيو الماضي".
 
وأضاف أن الحكومتين أكدتا التزامهما بالتصدي لتغير المناخ ، والتعاون معًا لتعزيز أمن الطاقة ، لا سيما فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن "البلدين تقفا معًا كشريكين في انتقال الطاقة".
 
وعن الأزمة الأوكرانية، قال شابس "نقف معًا أيضًا في إدانة حرب بوتين على أوكرانيا، بالإجراءات التي نتخذها لعزل روسيا دوليًا ، ومعاقبتها اقتصاديًا ، ومساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها السيادية".

بريطانيا

الطاقة البريطانى

كوريا الجنوبية

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