اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:13 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية التونسي يؤكد أوصر الصداقة المتينة والتاريخية مع إسبانيا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:00 م
وزير الخارجية التونسي يؤكد أوصر الصداقة المتينة والتاريخية مع إسبانيا وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، على أواصر الصداقة المتينة والتاريخية القائمة مع إسبانيا والعزم المشترك لمزيد من الارتقاء بها على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة والتواصل المستمر على أعلى مستوى بين مسؤولي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع سفير مملكة إسبانيا بتونس فرانشيسكو جافيير Francisco Javier Puig Saura، الذي قدّم له التهاني بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى دعم إسبانيا للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى أهمية العمل للنهوض بالتعاون الأورومتوسطي لمصلحة شعوب المنطقة.

 


وزير الخارجية التونسي

تونس

إسبانيا

العلاقات التونسية الاسبانية



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