اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية بالسودان

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:00 م
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية بالسودان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان، متعهدا بمساعدة الخرطوم في تذليل العقبات التي تقف في طريقها.

جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من وزير الخارجية الأمريكي؛ لاستعراض مسيرة العلاقات السودانية الأمريكية ومستقبلها.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، إن رئيس المجلس السيادي، أطلع وزير الخارجية الأمريكي على سير العملية السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجهها.

 


وزير الخارجية الأمريكي

الولايات المتحدة

العملية السياسية بالسودان

السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة