وزير التربية والتعليم: تطوير الرياضة المدرسية هدفه رفع الكفاءة الصحية للطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة' مساء اليوم، حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، معربًا عن سعادته بفاعليات ختام الدورة الرمضانية للعام الدراسي 2023/2022 ، والتي تعد تتويجا للتعاون الجاد والمتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعية إلى تطوير منظومة الرياضة المدرسية لرفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس المصرية.

وثمن الدكتور رضا حجازي التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والذي يعمل على بناء الإنسان، كما وجهت القيادة السياسية، وذلك من خلال اليوم الرياضي الذي بدأ العمل به منذ بداية العام الدراسي، موجها الشكر للواء محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضى، على إقامة مسابقة اليوم في اتحاد الشرطة الرياضي والتي اشتركت فيها ٢٠ محافظة ، ومارس ٢٠٠٠ طالب الرياضة وشارك ٤٥٠ طالب في التصفيات النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الذي نسعى لتحقيقه والمحافظة عليه ودعمه هو ممارسة الرياضة بمشاركة وتضامن وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أن جودة الحياة تتحقق ليس فقط بحصول الطالب على درجات مرتفعة خلال دراسته ولكنها تتحقق أيضًا بتمتع الطالب بلياقة بدنية جيدة، مشيرا إلى أن ممارسة الانشطة المختلفة سواء الرياضية أو المسرحية أو الثقافية أو الفنية تساهم في عودة الطلاب الحقيقية للمدرسة، مؤكدا على دور المدرسة في تكوين الشخصية وتشجيع المواهب وتنميتها واستثمارها.

وقال وزير الشباب والرياضة :"كل الشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي جهوده في مجال التربية والتعليم وكذلك مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وتوجه أيضًا بالشكر والعرفان للواء الدكتور محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضي، ومشاركته المجتمعية الدائمة علي مستوي كافة المنافسات مع الأندية والمنتخبات".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة للأنشطة الطلابية داخل المدارس المصرية، والحرص على تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة للطلاب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلي أن هناك تكليفًا وتوجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ببناء الشخصية والاهتمام بالحياة البدنية والحفاظ علي الصحة والتنشئة في سن صغيرة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بالاتحادات الطلابية، والحرص على لقاءهم بشكل مستمر للتعرف على تطلعات واحتياجات طلاب المدارس المصرية؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، أن الرياضة تعد مكسبا حقيقيا للجسد والعقل والروح والرياضي لا يعرف الخسارة، مشيرة إلى أن الدورة الرمضانية تمت بمشاركة أكتر من 250 طالب وطالبة في رياضة السباحة و20 فريق من 20 محافظة في كرة القدم، من خلال منافسات قوية على مدار شهر رمضان المبارك، حيث نشأت بين الطلاب علاقات إنسانية ، وزالت حدود المسافات وجمعتهم الرياضة، من أجل وصول كل منهم إلى تحقيق احلامهم بالوصول للبطولة.