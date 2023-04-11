هطول أمطار رعدية بالشرقية.. والصحة ترفع درجة الطوارئ

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية ، أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة بكرات من الثلج، أدت الي غرق العديد من الشوارع والطرق.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً لتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ. وشدد وكيل الوزارة علي مديري العموم الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للإستعداد في حالة الطواريء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.



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