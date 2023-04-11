ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 11/4/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:39

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:46 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:59

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:56

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:25