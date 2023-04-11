نصائح للحفاظ على صحة الكلى خلال فصل الصيف

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون للصيف تأثير كبير على صحة كليتيك، حيث يمكن أن يسبب الطقس الحار الجفاف، ما قد يؤدى إلى مشاكل فى الكلى، ويؤدى الجفاف إلى زيادة تركيز البول، ما يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، ووفقا لموقع OnlyMyHealth خلال فصل الصيف من المرجح أن يستهلك الناس المشروبات السكرية التى يمكن أن تسهم أيضًا فى تكوين حصوات الكلى.

فيما يلى بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى



اشرب كمية كافية من الماء

إذا كنت تشرب الكثير من الماء يوميًا فستعمل الكليتان بشكل صحيح، ويمكن أن تساعد المشروبات الغذائية الأخرى، مثل ماء جوز الهند وعصائر الفاكهة الطازجة، فى الحفاظ على صحة الكلى، ويمكن أن يساعد استهلاك ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا فى الحفاظ على ترطيب الجسم والتخلص من الملح والسموم.

التزم بنظام غذائى صحى

لا توجد وجبات خاصة تساعد في الوقاية من أمراض الكلى، على الرغم من أن الخضراوات الورقية والفواكه والمكسرات تفيد صحة الكلى، فقد ينصحك طبيبك بعدم تناولها إذا كانت كليتيك لا تعملان بشكل جيد، وقد ينصح الأطباء باستهلاك كمية أقل من البروتين فى حالات أمراض الكلى، لكن يؤكد الأطباء أن استهلاك الماء مهم للحفاظ على صحة الكلى.

راقب تناول الملح

الملح عنصر حيوى له تأثيرات مختلفة على جسمك، وفي بعض الحالات يمكن أن يزيد من كمية البروتين في البول، ما قد يكون خطيرًا على كليتيك أو يزيد من سوء مرض الكلى إذا كان لديك بالفعل، ويزيد الاستهلاك المفرط للملح من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو سبب مهم لأمراض الكلى، وحصوات الكلى ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة للغاية. لذلك من المهم مراقبة استهلاك الملح.

التعرف على الأعراض

الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية لأن معظم الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المبكرة لا تظهر عليهم أى أعراض، ويتطور مرض الكلى تدريجيًا بحلول الوقت الذى تظهر فيه الأعراض، وقد تكون الأعراض خادعة، مثل..

ضعف وتعب

التبول صعب ومؤلم .

بول وردى داكن مع رغوة (دم فى البول)

زيادة العطش والرغبة فى التبول (خاصة فى الليل)

أعين متورمة

انتفاخ الوجه واليدين والبطن والكاحلين والقدمين

يمكن أن يعرضك الصيف لخطر متزايد للإصابة ببعض أنواع العدوى، مثل التهابات المسالك البولية (UTIs)، ويمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية التهابًا فى الكلى، ما يؤدى إلى مزيد من تلف الكلى.

ولتقليل خطر الإصابة بمشاكل الكلى خلال الصيف، من المهم أن تحافظ على رطوبتك عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد تجنب المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المالحة في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.