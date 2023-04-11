مكتبة الإسكندرية تنظم معرض "عدسة الفن الإسلامى" بمتحف الآثار اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار، بالتعاون مع نادي عدسة، معرضًا بعنوان «عدسة الفن الإسلامي»، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، المبني الرئيسي، متحف الآثار.

يضم المعرض اللقطات التي حصدت المراكز الأولى، على خلفية المسابقة التي أقامها نادي عدسة، لرصد روائع وجماليات الفن الإسلامي في ربوع مصر والعالم.

ويهدف المعرض إلى دعم دور وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، في الجهود المبذولة لوضع مصر في مقدمة الوجهات السياحية العالمية، والارتقاء بمفهوم الصورة الوثائقية، وإعادة إحياء طباعة الأعمال الفوتوغرافية.

كما يهدف إلى الترويج للقطات الفائزة، ومن ثم استخدامها في المنشورات الترويجية التي تصدرها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وكذلك استخدامها للعرض على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات متخصصة من أجل الوصول لأكبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.