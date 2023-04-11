اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"معلومات الوزراء" يستعرض مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:50 م
"معلومات الوزراء" يستعرض مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافا جديدًا يرصد خلاله توقعات وكالة فيتش سوليوشنز الإيجابية حول مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر رغم الأزمات التي يعانيها العالم حاليًّا؛ إذ من المتوقع زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات، ليصبح 213.8 مليار جنيه فى 2027، مقارنة بنحو 77 مليار جنيه في 2021، وكذلك الحال أيضًا في مبيعات هذه السوق؛ إذ سترتفع مبيعات الخدمات لتصبح 150.2 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 51.7 مليار جنيه في 2021، ومبيعات برامج الكمبيوتر ستصل إلى 36.9 مليار جنيه في 2027 مقارنة بنحو 11.4 مليار جنيه في 2021، أما مبيعات أجزاء الكمبيوتر سترتفع من 13.9 مليار جنيه في 2021 إلى 26.7 مليار جنيه في 2027، ومبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصي سترتفع من 8.45 مليارات جنيه في 2021 إلى 15.8 مليار جنيه في 2027.
 
WhatsApp Image 2023-04-11 at 2.44.02 PM (1)

 


تكنولوجيا المعلومات في مصر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:20 م

فيتش: تجارة التجزئة الإلكترونية تشهد نمواً قوياً فى مصر السنوات القادمة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:49 ص

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مجتمع "جزيرة الوراق العمرانى".. وزير الإسكان: توفير أراض بديلة فى مدينتى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وعدد من الوحدات السكنية فى عدة مدن جديدة وفى مشروع أرض المطار بإمبابة

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:03 م

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير مجتمع "جزيرة الوراق العمرانى"

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة