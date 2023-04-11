معارض أهلا رمضان تطرح كحك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة.. والكيلو بـ 120 جنيها

كتبت - مرام محمد

بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، شهدت معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا على شراء الكحك والبسكويت والبيتفور، خاصة وأن المعرض يتيح كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية والمحال التجارية.

وطرح المعرض علبة الكحك بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد، وعلبة البسكوت بـ110 جنيها للكيلو الواحد، وعلبة البيتيفور بسعر 110 جنيها، وعلبة الغريبة بسعر 128 جنيها للكيلو الواحد، كما طرح علبة بسكويت زنة 900 جرام بسعر 100 جنيه، وعلبة بيتيفور زنة 900 جرام بـ100 جنيه.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرض لـ"أهلا رمضان" تغطي قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وتتيح المعارض كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم تزويد معارض "أهلا رمضان" على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.