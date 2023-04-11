مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات إير أوروبا الإسبانية

كتب أحمد مصطفى

استقبل اليوم مطار سفنكس الدولي 178سائحا على متن أولى طائرات شركة إير أوروبا الإسبانية القادمة من مدريد، والتي من المقرر أن يتم تسييرها مرتين شهريا.

يذكر أن مطار سفنكس قد احتفل في الآونة الأخيرة بوصول الرحلات الأولي لشركات طيران عدة حول العالم مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسياحية للمطار الذي حقق نجاحا ملحوظا في وقت قياسي، بعدما أنشئ لخدمة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير والمنطقة السياحية بالجيزة لتسهيل رحلات اليوم الواحد القادمة من المطارات السياحية الأخرى حول الجمهورية.