مصطلحات قضائية.. تعرف يعنى إيه "البروتستو" فى أروقة المحاكم

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات والمسميات التي تستخدم في المؤسسات القضائية والمحاكم دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات قضائية بعض المسميات المتداولة، ومنها " البروتستو" فى المحاكم والنيابات.

يتردد كثيرا بين التجار مصطلح "البروتستو" والذى يشير إلى أحكام الإفلاس، وتطبق هذه الأحكام عندما يتوقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس، فتصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم، حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليه ومحل تجارته وأى فرع آخر له.

وتنص المادة 195 من قانون التجارة على أن "كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس، ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك "بالإضافة الى نشر البروتستو "حكم الإفلاس" فى الجريدة التجارية.