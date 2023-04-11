مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق السادس فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت فتاة من الطابق السادس بالطالبية، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الضحية اختل توازنها وسقطت لتلقى مصرعها، دون وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق السادس في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن فتاة اختل توازنها وسقطت من نافذة الشقة لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.