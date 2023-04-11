اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:28 م
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق محور 30 يونيو ببورسعيد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:25 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق محور 30 يونيو ببورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، اثر حادث تصادم سيارتين على طريق محور 30 يونيو. 
 
استقبل مستشفى 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين وجثة نتيجه تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل أمام قسم الجنوب، محمد السيد العزب 42 سنه اشتباه مابعد الارتجاج، محمد عزت جابر  بيومي 30 سنه كدمات بالجسم، يوسف محمد احمد العزب 20 سنه، اشتباه ما بعد الإرتجاج، ياسر محمد السيد المغازي 54 سنه، جثة هامدة.
 
 
وأكد مصدر طبي، أنه يتم تقديم الإسعافات للحالات المصابة، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.
 
 

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