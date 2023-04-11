مصرع شاب في حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بدمياط

دمياط معتز الشربيني

لقى شاب فى العقد الثاني من العمر مصرعة إثر اصطدام قطار بضاعة مع سيارة نقل في دمياط.

الشاب أحمد إبراهيم من قرية السعيدية القبلية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، كان يركب دراجة بخارية، وذلك بعد اصطدام قطار نقل البضائع ب ميناء دمياط بمزلقان الميناء بأحد سيارات النقل.

تم إخطار مديرية أمن دمياط ومرفق الإسعاف وانتقلت قوة إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإسعاف من نقل جثمان المتوفي، وتمت معاينة موقع الحادث وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق وتحديد أسباب وملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثة.