اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:06 م
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مصرع شاب في حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بدمياط

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:00 م
مصرع شاب في حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بدمياط حادث تصادم قطار مع سيارة نقل
دمياط معتز الشربيني

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لقى شاب فى العقد الثاني من العمر مصرعة إثر اصطدام قطار بضاعة مع سيارة نقل في دمياط.
 
الشاب أحمد إبراهيم من قرية السعيدية القبلية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، كان يركب دراجة بخارية، وذلك بعد اصطدام قطار نقل البضائع بميناء دمياط بمزلقان الميناء بأحد سيارات النقل.
 
تم إخطار مديرية أمن دمياط ومرفق الإسعاف وانتقلت قوة إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الإسعاف من نقل جثمان المتوفي، وتمت معاينة موقع الحادث وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق وتحديد أسباب وملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثة. 
 
 
 
 

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