مسلسل رسالة الإمام.. خطوات لتشجيع الأبناء على تعلم العلوم الدينية (إنفوجراف)

مسلسل رسالة الإمام تناول عدة نصائح لتعليم الفتاة أصول العلوم الدينية، وتناول بعض القضايا المهمة التي تهتم بالمرأة، لذا يستعرض الإنفوجراف التالى بعض النصائح التى تجعل أبناءك تتعلم العلوم الدينية والإنسانية.
القدوة
قدم لأبنائك نماذج صالحة ومعتدلة وعلى قدر من العلوم الدينية للتعلم منها وكن قدوة لهم واصطحبهم لمجالس الذكر وحلقات حفظ القرآن
قيمة العلوم
علمهم قيمة العلوم الدينية والإنسانية التى تساعدهم على حفظ القرآن والسنة النبوية الشريفة
شجعهم وناقشهم
تناقش مع أبنائك حول الأمور الدينية وأحضر شيخا يعلمهم أمور الدين لخلق أجيال تحمل العلوم الدينية والإنسانية
قصص السيرة
قص على أبنائك حكايات السيرة وأمهات المؤمنين ودورهن فى نشر العلم وعن مسيرتهن الخالدة
الآثار الإسلامية
رافق أبناءك إلى المكتبات وأماكن الآثار الدينية لترسيخ قيمة الحضارة الإسلامية ودور العلماء فى بناء الحضارة
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