اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مسلسل رسالة الإمام.. خطوات لتشجيع الأبناء على تعلم العلوم الدينية (إنفوجراف)

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:00 م
مسلسل رسالة الإمام.. خطوات لتشجيع الأبناء على تعلم العلوم الدينية (إنفوجراف) مسلسل رسالة الإمام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مسلسل رسالة الإمام تناول عدة نصائح لتعليم الفتاة أصول العلوم الدينية، وتناول بعض القضايا المهمة التي تهتم بالمرأة، لذا يستعرض الإنفوجراف التالى بعض النصائح التى تجعل أبناءك تتعلم العلوم الدينية والإنسانية.

 
رسالة (2)
 
 
رسالة (1)

رسالة (3)
 
رسالة (4)
 
القدوة
قدم لأبنائك نماذج صالحة ومعتدلة وعلى قدر من العلوم الدينية للتعلم منها وكن قدوة لهم واصطحبهم لمجالس الذكر وحلقات حفظ القرآن
 
قيمة العلوم
علمهم قيمة العلوم الدينية والإنسانية التى تساعدهم على حفظ القرآن والسنة النبوية الشريفة
 
شجعهم وناقشهم
تناقش مع أبنائك حول الأمور الدينية وأحضر شيخا يعلمهم أمور الدين لخلق أجيال تحمل العلوم الدينية والإنسانية
 
قصص السيرة
قص على أبنائك حكايات السيرة وأمهات المؤمنين ودورهن فى نشر العلم وعن مسيرتهن الخالدة
 
الآثار الإسلامية
رافق أبناءك إلى المكتبات وأماكن الآثار الدينية لترسيخ قيمة الحضارة الإسلامية ودور العلماء فى بناء الحضارة

دراما رمضان

دراما رمضان 2023

مسلسلات رمضان

مسلسلات مصرية

مسلسلات 2023

مسلسلات رمضان ٢٠٢٣

مسلسلات رمضان 2023 المصرية

رمضان 2023

مسلسلات رمضان 2023 مصر

حلقات مسلسل رمضان ٢٠٢٣

رسالة الإمام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة