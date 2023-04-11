مسلسل تحت الوصاية.. نصائح للأبناء لرعاية الأخت الصغرى (إنفوجراف)

مسلسل تحت الوصاية من الأعمال الدرامية المهمة التي تعرض خلال شهر رمضان والتي تناولت عددا كبيرا من القضايا الاجتماعية وأبرزها العلاقة بين الأخوة، ففي إحدى المشاهد طلبت النجمة مني زكي من ابنها تقديم الدعم والحفاظ على أخته، لذا نستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز النصائح للحفاظ على الأخت وطرق تعامل الأخ مع أخته.

























كن صديقا لها

من المهم أن يتقرب الأخ من أخته

ويكون معها صداقة ورباط من الثقة والأمان معه من صغرهما

وبوجود الأخ الحنون والمتفاهم تفتح الأخت قلبها له وتخبره عن كل ما يدور فى حياتها

حلال العقد

كن مستشارا لها وحلال العقد فى كل تفاصيلها

وقدم لها النصائح وحل المشكلات بهدوء وحكمة ودون عصبية

اصطحبها للنزهة

تفضل الفتيات مرافقة إخوتهم الأولاد فى الخروجات

وأيضا تحب تقديم أخوها لأصحابها والاعتزاز به

شاركها اختياراتك

من المحبب للبنات أن يشاركها أخوها فى اختيار الأشياء منها الملابس والأمور الخاصة بها

تخصيص وقت للحكى

الفضفضة ضرورية حيث تستمتع الأخت بوجود الأخ بجوارها

وتبادل أطراف الحديث بينهما

لا للعنف

فى حالة ارتكاب الأخت أى خطأ لا تكن عنيفا معها

وكن لها "ناصح أمين" دون فرض قيود عليها

أوتحكمات ترغمها على فعل أشياء لا ترغب فيها