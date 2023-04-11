مدرس بإعلام القاهرة: دراما المتحدة 2023 تميزت بالوجوه الجديدة

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة سارة فوزى، مدرس بكلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام متميزة بوجود عدد كبير من الوجوه الجديدة ليس فقط على مستوى التمثيل ولكن على مستوى الفرق المساعدين الإخراج والمصورين والمنتجين وهو ما يعكس حرص المتحدة واستراتيجية الشركة على بناء أجيال ثانيةً من صناع الإبداع لعدم الاكتفاء بعدد معين لصناعة المونتاج لكافة المسلسلات.

وأضافت الدكتورة سارة فوزى لـ " اليوم السابع" أن الشركة المتحدة نجحت فى بناء جيل من الاخراج والمونتاج والتصوير يستطيع أن يتسلم الراية من الجيل الحالى ، مشيرةً إلى أن دراما المتحدة تتميز هذا العام أيضا بتواجد مجموعة قوية من الملحنين الذى قدموا اغانى التترات لمسلسلات رمضان أو الموسيقى التصويرية التى تشهد قمة التألق فى دراما المتحدة.

وتابعت مدرس كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ان الموسيقى فى مسلسلات سوق الكانتو وتحت الوصايا ورسالة الإمام اذ تقدم جمل موسيقية غير مستهلكة وجديدة على اذن المستمع العربى، بالإضافة الى وجود تترات وموسيقى تصويرية تمزج بين الشرقى والغربى .

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة، وجت سليمة.