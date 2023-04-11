محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة طهطا

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة طهطا، أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة طهطا ، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الخدمية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حيث تفقد المحافظ شارع أحمد عنبر بطول 600 متر، عقب انتهاء أعمال الرصف به، بتكلفة اجمالية 1.5 مليون جنيه، كما تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع صلاح سالم بطول 700 متر، وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية لمركز ومدينة طهطا، لدعم تكتل الأثاث بطهطا.