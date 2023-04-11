اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة طهطا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:53 م
محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة طهطا أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة طهطا
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة طهطا، أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة طهطا، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الخدمية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 
حيث تفقد المحافظ شارع أحمد عنبر بطول 600 متر، عقب انتهاء أعمال الرصف به، بتكلفة اجمالية 1.5 مليون جنيه، كما تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع صلاح سالم بطول 700 متر، وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية لمركز ومدينة طهطا، لدعم تكتل الأثاث بطهطا.
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

الرصف

الطرق

طهطا

التنمية المحلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة