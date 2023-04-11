اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على 5 حالات تصالح بـ"مخالفات بناء" لأهالى رأس سدر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:53 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 5 حالات تصالح بـ"مخالفات بناء" لأهالى رأس سدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
كتب - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 5 قرارات لحالات تصالح بمخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر "نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بقاعة الديوان العام بطور سيناء.
 
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
ليصبح إجمالى عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة رأس سدر 254 حالة تصالح، ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

 


اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء

اخبار جنوب سيناء

مدينة راس سدر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة