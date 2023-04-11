محافظ جنوب سيناء يصدق على 5 حالات تصالح بـ"مخالفات بناء" لأهالى رأس سدر

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.