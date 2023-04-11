محافظ بورسعيد: بدء موسم حصاد محصول القمح وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء موسم حصاد محصول القمح خلال 15 أبريل الجاري، وذلك على مساحة 10,138 فدان على مستوى محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن

وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد القمح يعد أمن قومي ، ويجب التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 10,138 فدان على مستوى محافظة بورسعيد ، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و من المتوقع زيادة نتاج محصول القمح عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي