محافظ المنوفية يشهد احتفالية يوم اليتيم وتكريم عدد من الأطفال المتفوقين

المنوفية - محمد فتحى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم العشرين لعام 2023 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لتكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، وتقديم المساعدات للعرائس بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمحافظة.

رحب المحافظ بالحضور مقدما التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه والاحتفال بهم ومشاركتهم فرحتهم، مشيرا إلى أن جميع الأديان السماوية حثت على الإحسان بالأيتام والاهتمام بهم ومنحهم المزيد من الرعاية والعطاء، مؤكدا أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالعمل المجتعى ومساعدة الأيتام ليصبحوا قادة في مناصبهم باعتبارهم جزء لايتجزأ من المجتمع.

خلال الحفل ووسط أجواء من الفرحة، سلم محافظ المنوفية شهادات تقدير ومكافأت مالية لعدد 10 من الأطفال المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق لرفعة الوطن، وتقديم مساعدات مالية لعدد 7 عرائس لمساعدتهن على إتمام زواجهن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهن، بالإضافة إلى تكريم 5 أمهات مثاليات بشهادات تقدير ومكافأت مالية لهم، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما أمامهم لتقديم كافة أوجه الدعم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم طوال العام وليس يوم واحد.

وأشاد المحافظ بالدور البارز لجمعية الأورمان وكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى في دعم الفئات الأولى بالرعاية ولاسيما يوم اليتيم لرسم البهجة والفرحة وإدخال السرور في نفوس الأيتام مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع.

وفى نهاية الحفل أهدى مدير جمعية الأورمان درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديرا لدوره ومساهمته فى تنمية العمل الخيري بالمحافظة .