محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 31 مشروعا زراعيا متنوعا

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية بهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعى والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين.

وأكد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، أنه تمت الموافقة على استخراج 31 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن، مناحل، مصانع، محلات أعلاف، فضلا عن إجراء معاينات 8 مزرعة دواجن، ماشية، مراكز تجميع ألبان، مناحل تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل، والمرور الميدانى على ما يقرب من 13 ألف و258 فدان حدائق فاكهة وخضروات لحل المعوقات التى تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل للمزارعين.

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة خلال الموسم الشتوى، أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 38 ألف و520 طن نترات ويوريا إئتمان بنطاق المحافظة، مؤكداً على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتى تبلغ أكثر من 32 ألف و356 طن يوريا ونترات وجارى توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، هذا وتم عقد 36 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية فى مجالات متنوعة ومنها (المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ فول صويا ـ بطاطس ـ والزراعة التعاقدية ـ والقمح، الانتاج الحيوانى ـ والتربية الآمنة للطيور ـ والموالح ـ مقاومة القوارض - الرى الحديث).

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اسبوع تم الانتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت 3 كم و900 م من المساقى الخصوصية بنواحى (بتبس بمركز شبين الكوم، سرسنا بالشهداء، شبرا زنجى بالباجور، طبلوها بمركز تلا، وطهواى بأشمون ومدينة سرس الليان ) لخدمة 355 فدان، مع رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.