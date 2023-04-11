محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيدي الفطر والقيامة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، ورفعت نان أمين عام مساعد جامعة بنها، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

بدأ المحافظ، الاجتماع بتقديم التهنئة للجهاز التنفيذي بمناسبة عيد تحرير سيناء وأعياد الربيع وعيد العمال و عيد الفطر المبارك ، وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما قدم المحافظ، تهنئة باسم المجلس التنفيذي للواء عبد الله عاشور على توليه منصب السكرتير العام المساعد، وتقديم التحية للمهندس علي أبو عقيل، على ما بذله من جهد خلال فترة عمله السابقة بالمحافظة، وتهنئة اللواء أحمد أنور بمناسبة توليه رئاسة حي شرق شبرا الخيمة، وتهنئة المهندس أحمد نزيه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية على توليه منصبه الجديد، وتهنئة محمد مصطفى مدير المديرية المالية بالقليوبية على توليه منصبه الجديد.

وتابع المحافظ، جلسة المجلس التنفيذي بتوجيه رؤساء المدن والأحياء بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالأعياد وعيد الفطر المبارك لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فوري، والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ، أيضا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات التالفة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.

واستكمل المحافظ، توجيهاته بتكليف إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإحتفال بالأعياد وتكليف السيد مدير مديرية التموين بالعمل على تعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال فترة الأعياد بمعرفة الإدارات التموينية، على أن تكون المواعيد مناسبة لطبيعة الإستهلاك خلال فترة الإحتفال بالأعياد، والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية إحتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما وجه المحافظ أيضا مدير مديرية التموين بالعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الإستمرار في إقامة الشوادر والمعارض والتوسع في فتح (منافذ توزيع القوات المسلحة ـ أمان التابعة لوزارة الداخلية ـ أهلاً رمضان التابعة للغرفة التجارية بالقليوبية ـ المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة).

وفي قطاع التربية والتعليم فقد وجه محافظ القليوبية، مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على الاستعدادات لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة أبنائنا الطلاب، والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الإمتحانات ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء إمتحانات نهاية العام.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل على رفع الإشغالات والقمامة حول أسوار المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والطرق العامة والميادين، والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات، والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الأعياد، وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وإزالة أي أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والاهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء عددا من التوجيهات في القطاعات المختلفة لتنظيم العمل بالمدن من بينها ضرورة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات منها أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة، والتأكيد على إنتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء فترة الأعياد.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام.

كما تناول المحافظ خلال الإجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطنين.

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي على تغيير اسم مدرسة عرب التربة للتعليم الأساسى إلى مدرسة عرب الصوالحة الشرقية للتعليم الأساسي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2804م بمدينة شبين القناطر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لإقامة مركز تأهيل بمدينة شبين القناطر عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 309م لإقامة مبنى لبنك ناصر الاجتماعي عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 414م لإقامة مبنى الإدارة الصحية والتأمين الصحى عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قيراط لإقامة معهد ديني ابتدائي وإعدادي عليها بمدينة القناطر الخيرية.

كما وافق المجلس التنفيذي أيضا على إطلاق اسم المستشار ممدوح حشيش (رحمه الله) رئيس محكمة النقض الأسبق على شارع 4 بمنطقة الفيلات ببنها تقديرا له ولدوره طوال مسيرته القضائية الحافلة بالكثير من الإنجازات لتحقيق العدالة بين المواطنين.

كما وافق المجلس على قبول التبرع من عدد من المواطنين ب 2 جهاز نیبولیزر سمارت لصالح مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية، و2 جهاز سباب أمریکي الصنع موديل BIRD AIR OXYEN-BLENDER لصالح مستشفى حي شرق شبرا الخيمة المركزي، وقبول تبرع أحد المواطنين بكرسي عيادة أسنان كامل المشتملات للوحدة الصحية بكفر تصفا بكفر شكر.