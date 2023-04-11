محافظ الغربية يهنئ الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023

الغربية محمد طارق

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التهنئة للطفل عمر مراد سامي أبو المحاسن عبد المعطي، الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، فرع الغناء (الفئة العمرية الأولى) والتي تم تنظيمها للعام الثالث على التوالي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بالموهوب عمر مراد، مقدما التهنئة لأسرته، وموجهاً الدعوة لحضوره للتكريم بالمحافظة.