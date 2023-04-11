محافظ الإسماعيلية يوافق على مخطط التطوير الجديد لحديقة الخالدين

الإسماعيلية- صبرى غانم

صدَّق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على مشروع تطوير وإنشاء حديقة الخالدين؛ لتكون امتدادًا لحديقة المعرفة، أول حديقة ترفيهية تعليمية متخصصة بالمحافظة، والتي تم افتتاحها أغسطس الماضى.

وذلك استكمالًا لجيل جديد من الحدائق والمتنزهات التي تنفذها محافظة الإسماعيلية؛ لخلق مساحات جديدة للمواطن الإسماعيلي لقضاء أوقات سعيدة هو وأسرته.

وتقوم مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي بالإشراف على مشروع تطوير وإنشاء حديقة الخالدين، والتي تنفذها كبرى الشركات المختصة في هذا المجال.

وصرح الشيمي بأن حديقة الخالدين تضم في تصميمها الجديد مساحات للعديد من الرياضات الجديدة، والتي تجذب العديد من أبناء الإسماعيلية ، مثل التزحلق والبادل بالإضافة إلى ملعب كرة خماسي، كما تضم مساحات متخصصة للطعام وبيع المأكولات الخفيفة.

وأوضح الشيمى أن حديقة الخالدين والتي تشغل نحو 17 ألف متر مسطح، ستضم العديد من البرجولات العائلية، كما سيتم تنفيذ عدد من المحال خلف المحال القائمة داخل الحديقة؛ لتأجيرها لأبناء الإسماعيلية؛ لإقامة أنشطة خدمية تتوافق مع مخطط إنشاء الحديقة، وتوفر مورد مالى لأعمال الصيانة السنوية للحفاظ على الحديقة.

مشيرا إلى أن توجيهات محافظ الإسماعيلية كانت بالحرص على استخدام جميع الإمكانات المتاحة بداخل الحديقة من أعمدة ديكورية، وبرجولات خشبية ومباني إدارية قائمة ورفع كفاءتها لتدخل ضمن التصميم الجديد، ومن المقرر أن يشهد فصل الصيف افتتاح الحديقة حتى يستمتع بها أبناء المحافظة.