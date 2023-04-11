محافظ أسوان يتابع معدلات مشروعات "حياة كريمة" بقرية إقليت

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة بأسوان، القيام بجولة ميدانية لقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 5200 نسمة ، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ، وإنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى ، وتطوير ورفع كفاءة مركزى شباب عرب كيما والرغامة البلد وذلك بنسب 98% لكل مشروع.

وتابع ناجح مصطفى، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء العمارات السكنيه بعرب كيما ، والمجمع الخدمى والزراعى ووحدة الإسعاف بإقليت ، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفطيرة ومركز شباب فطيرة بحرى بنسب 95 % لكل مشروع.

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة، أن تم أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها ، ومشروع إنشاء محطة معالجة أبووير بنسب 85 % لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء سوق المواشى بأبووير بنسبة 75% ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بنسبة 70 %.

وأشار إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.