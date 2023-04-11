محافظة الجيزة: 90% نسبة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم دينار

كتبت - مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة أنه يجرى حاليا استكمال أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر بمعدلات تنفيذ عالية، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 90%.

وكشفت عن أنه تم تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة خلال السنوات القليلة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات لتقديم أفضل الخدمات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والقضاء على عجز المياه بالمحافظة من خلال إضافة 800 ألف م3 من المياه إلى حصتها، وذلك بإنشاء محطات المياه ومد الشبكات لمختلف أنحاء المحافظة، مما قضى على نسبة 80% من مشكلات المياه بالمحافظة.

وأشارت إلى أن مركز ومدينة منشأة القناطر يشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية الهامة، أبرزها رصف وتطوير طريق برقاش الخطاطبة، وإنشاء محطة الصرف الصحي بوردان، بالإضافة إلى أعمال توسعة محور المنصورية، وإنشاء كوبري أبو غالب، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.