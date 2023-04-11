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محافظة الجيزة: وضع طبقة الرصف السطحية بميدان الجداوى فى العمرانية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:10 ص
محافظة الجيزة: وضع طبقة الرصف السطحية بميدان الجداوى فى العمرانية ميدان الجداوى فى العمرانية
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة  استكمال أعمال تطوير وتجميل ميدان الجداوي بحي العمرانية بمعدلات تنفيذ عالية، مشيرة إلى أنه جار وضع طبقه الرصف السطحية وتجميل وتطوير الميدان لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأكدت المحافظة أن حي العمرانية يشهد ضمن العام المالي الحالي خطة عمل متكاملة لتطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتشمل خطة التطوير بالحي، رصف شوارع المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي والشهيد الحي والمصانع وباسيلي، إلى جانب رصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية وتشمل شوارع "محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي".
 
وأشارت إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف ورفع كفاءة وتوسيع وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتدعيمها بأعمدة إنارة وبالوعات صرف الأمطار، وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية.
 
أعمال تطوير ميدان الجداوي في العمرانية
أعمال تطوير ميدان الجداوي في العمرانية
 

تطوير ميدان الجداوي بحي العمرانية
تطوير ميدان الجداوي بحي العمرانية

 


حي العمرانية

الجيزة

ميدان الجداوي



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