لو بتعانى من المسام الواسعة.. تعرفى على روتين العناية بالبشرة

كتبت ميرفت رشاد

المسام الواسعة هي مسام مفتوحة أكبر من المعتاد، تظهر عادة على الوجه ، وخاصة على الأنف والجبهة والخدين، يمكن أن تجعل البشرة تبدو خشنة وغير متساوية ، وتكون أكثر وضوحًا مع تقدم العمر ، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تضخما المسام يمكن أن يتسبب التعرض لأشعة الشمس أيضًا في تلف الجلد ويساهم في تضخم المسام، وإليك روتين العناية بالبشرة وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قد تتسبب أيضًا العناية غير الصحيحة بالبشرة ، مثل عدم التنظيف بشكل صحيح أو استخدام المنتجات القاسية ، في تضخم المسام، تعتبر التقلبات في الهرمونات سببًا آخر يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت وتضخم المسام.

روتين العناية بالبشرة لتقليل حجم المسام:

يمكن أن يؤدي غسل وجهك مرتين يوميًا باستخدام منظف لطيف إلى إزالة الدهون الزائدة والأوساخ من بشرتك ، مما يمنع انسداد المسام.

يمكن أن يساعد تقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع على فتح المسام المسدودة وإزالة خلايا الجلد الميتة والحفاظ على صحة بشرتك.يمكن أن يساعد التونر في موازنة درجة حموضة بشرتك وتقليص المسام وإزالة أي بقايا زيت أو أوساخ.يمكن أن يؤدي استخدام مرطب بانتظام إلى تهدئة وترطيب بشرتك ، مما يساعد على تقليل حجم المسام.

يمكن أن تساعد أقنعة الطين في استخلاص الشوائب من بشرتك ، بما في ذلك الدهون الزائدة والحطام ، مما قد يؤدي إلى تصغير المسام بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي لمس وجهك بيديك إلى نقل الزيوت والبكتيريا ، مما قد يسد المسام ويؤدي إلى زيادة حجم المسام.

يمكن أن يساعد استخدام واقي الشمس يوميًا في حماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسيع المسام وإتلافها.

يمكن أن يساعد استخدام منتجات العناية بالبشرة الخالية من الزيوت في منع تراكم الزيوت الزائدة على بشرتك ، وتقليل انسداد المسام وتقليل حجم المسام.